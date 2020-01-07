В Ярославской области при пожаре в частном доме погибли трое детей

В Ярославской области при пожаре в частном доме погибли трое детей

В Борисоглебском районе Ярославской области произошел пожар в частном доме, погибли трое детей, говорится в сообщении регионального управления СК.

По информации областного главка МЧС, одноэтажный деревянный дом с печным отоплением в деревне Кучеры загорелся в ночь на 7 января. В нем проживала семья из пяти человек: трое детей — пяти, восьми и 11 лет — погибли, а двоих взрослых с ожогами доставили в районную больницу.

Площадь возгорания составила 24 кв. м. В тушении участвовали 23 сотрудника МЧС и восемь единиц техники. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неисправности проводки.

По факту случившегося СК завел уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

3 января в частном доме в селе Борисовска в Подмосковье произошел пожар, в результате погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще одного пострадавшего госпитализировали.