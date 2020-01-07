Reuters сообщил о 30 погибших в результате взрыва бомбы в Нигерии

Reuters сообщил о 30 погибших в результате взрыва бомбы в Нигерии

На многолюдном мосту в штате Борно в Нигерии взорвалась самодельная бомба, в результате происшествия погибли по меньшей мере 30 человек, передает Reuters.

Взрыв произошел вечером 6 января в рыночном городе Гамбору на границе с Камеруном. По словам очевидцев, в результате происшествия были ранены более 35 человек, их доставили в местную больницу.

Пока ни одна организация не заявила о причастности к взрыву.

Как отмечает агентство, в стране действуют радикальные исламисты «Боко Харам» (террористическая группировка, запрещенная в России), цел которых — ввести шариат на всей территории Нигерии и искоренить западный образ жизни. В 2015 году организация присягнула на верность «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая группировка).

В июле 2019 года боевики «Боко Харам» напали на похоронную церемонию в Нигерии, в результате чего погибли 65 человек, еще десять были ранены. Тогда террористы на мотоциклах въехали в одну из деревень в штате Борно и начали стрелять по людям, возвращавшимся с церемонии.