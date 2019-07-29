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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
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В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек

Боевики группировки «Боко харам» (запрещена в России) совершили нападение на похоронную церемонию в Нигерии, в результате чего погибли 65 человек. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным издания, боевики на мотоциклах прибыли в одну из местных деревень в штате Борно и открыли огонь по людям, которые возвращались с похоронной церемонии. Как минимум еще десять человек получили ранения.

Президент Нигерии Мохаммад Бухари осудил атаку боевиков по мирным жителям, а также приказал военнослужащих провести операцию по поиску нападавших, передает Reuters. По данным AFP, 23 человека были убиты, когда возвращались с похорон, а остальные 42 жителя погибли в ходе преследования террористов.

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«Боко харам» активно действует на территории Нигерии с 2002 года. В 2009 году после смерти лидера группировки Мухаммеда Юсуфа группировка инициировала в стране крупномасштабные беспорядки, в результате которых погибли 17 тыс. человек. Свыше 11 млн. нигерийцев в зоне конфликта нуждаются в срочной гуманитарной помощи.  

Теги: Нигерия, исламский терроризм, атака
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