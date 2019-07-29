В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек

В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек

Боевики группировки «Боко харам» (запрещена в России) совершили нападение на похоронную церемонию в Нигерии, в результате чего погибли 65 человек. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным издания, боевики на мотоциклах прибыли в одну из местных деревень в штате Борно и открыли огонь по людям, которые возвращались с похоронной церемонии. Как минимум еще десять человек получили ранения.

Президент Нигерии Мохаммад Бухари осудил атаку боевиков по мирным жителям, а также приказал военнослужащих провести операцию по поиску нападавших, передает Reuters. По данным AFP, 23 человека были убиты, когда возвращались с похорон, а остальные 42 жителя погибли в ходе преследования террористов.

«Боко харам» активно действует на территории Нигерии с 2002 года. В 2009 году после смерти лидера группировки Мухаммеда Юсуфа группировка инициировала в стране крупномасштабные беспорядки, в результате которых погибли 17 тыс. человек. Свыше 11 млн. нигерийцев в зоне конфликта нуждаются в срочной гуманитарной помощи.