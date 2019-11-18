СК в Москве завел дело после гибели оставленного в ванне с водой младенца

СК в Москве завел дело после гибели оставленного в ванне с водой младенца

Следователи в Москве завели уголовное дело после гибели пятимесячного младенца, которого няня оставила в ванне водой. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК России по столице.

По версии следствия, вечером 18 ноября в квартире на северо-западе Москвы няня купала двух младенцев. Одного ребенка она отнесла в комнату, а второго ненадолго без присмотра оставила в ванне, наполненной водой.

Вернувшись, женщина обнаружила, что ребенок не подавал признаков жизни. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, ребенка спасти не удалось.

По факту инцидента следователи проводят проверку с целью установления обстоятельств случившегося.