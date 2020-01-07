В Москве при пожаре в квартире погиб человек

В Москве при пожаре в квартире погиб человек

В центре Москвы в квартире загорелись постельные принадлежности, в результате происшествия погиб один человек, сообщил в Twitter столичный главк МЧС.

Пожар произошел в Таганском районе в Большом Симоновском переулке, 11. В квартире на седьмом этаже загорелись постельные принадлежности на площади 1 кв. м.

Вечером 31 декабря в Москве в жилом доме загорелась квартира. Огонь охватил 10 кв. м, в результате происшествия пострадал один человек. Восемь человек, в том числе двоих детей, эвакуировали. Как сообщил источник ТАСС, врачам не удалось спасти пострадавшего.