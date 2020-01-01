Один человек пострадал при пожаре в квартире в центре Москвы

Один человек пострадал при пожаре в квартире в центре Москвы

Один человек пострадал, восемь, включая двоих детей, были эвакуированы при пожаре в жилом доме в районе Замоскворечье в центре Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома поступило в экстренные службы 31 декабря в 20:53. Площадь пожара по адресу: ул. Дубининская, дом 65, корпус 2 составила 10 кв. м., в 21:23 огонь был полностью ликвидирован.

Источник ТАСС сообщил, что при пожаре в жилом доме на Дубининской улице погиб один человек. «Медики не смогли спасти пострадавшего в результате пожара, он умер», — уточнил собеседник агентства. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Накануне, 30 декабря, пожар произошел в частном доме в поселке Абрамцево под Сергиевым Посадом в Московской области. В результате происшествия погибли три человека, еще один получил травмы и был госпитализирован. По данным МЧС, в тушении огня участвовали 25 спасателей.