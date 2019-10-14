Более 400 человек эвакуировали из-за короткого замыкания в школе Томска

Более 400 человек эвакуировали из-за короткого замыкания в школе Томска

В Томске в подвале школы №47 произошло короткое замыкание, в результате происшествия эвакуировали 425 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные МЧС.

Сообщение о возгорании школы в Октябрьском районе города поступило в службу в 10:21 (6:21 мск). В электрощитовой здания, находящейся в подвале, произошло короткое замыкание, вызвавшее слабое задымление, сообщили в службе. В результате происшествия никто не пострадал.

В ликвидации пожара участвовали 25 человек и шесть единиц техники.

На прошлой неделе из-за задымления на биологическом факультете МГУ из здания эвакуировали всех студентов и преподавателей, всего около 250 человек. Причиной задымления, как выяснилось, стал тлеющий сушильный шкаф.