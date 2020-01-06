Прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула против Вайнштейна два новых обвинения

Прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула новые обвинения против голливудского продюсера Харви Вайнштейна, передает Reuters.

Это произошло спустя несколько часов после того, как продюсер пришел в суд Нью-Йорка на первое заседание по своему делу.

По данным прокуратуры Лос-Анджелеса, 18 февраля 2013 года Вайнштейн ворвался в гостиничный номер к неизвестной женщине и изнасиловал ее, а на следующий вечер он напал на еще одну женщину в отеле.

В 2017 году газета The New York Times выпустила статью, в которой десятки женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Продюсер отказывался признать свою вину, однако в мае 2018 года сдался полиции. По данным CNN, в деле было два эпизода изнасилования разных женщин в Нью-Йорке. Тогда же суд отпустил Вайнштейна под залог $1 млн. В начале июля 2018 года ему предъявили еще три обвинения.