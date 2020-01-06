Беглов назвал онколога Павленко примером настоящего врача и гражданина

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал скончавшегося врача-онколога Андрея Павленко примером настоящего врача, человека и гражданина. Об этом сообщает сайт администрации Санкт-Петербурга.

Беглов выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Павленко. Он отметил, что умерший многие годы лечил тяжело больных, делал сложные операции. «Борясь с тяжелым недугом, он находил силы на своем личном опыте анализировать течение болезни и давать рекомендации коллегам и всему обществу, как сделать более совершенной и эффективной систему оказания помощи онкологическим больным», — отметил губернатор.

Хирург-онколог петербургской Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова Андрей Павленко умер от прогрессирующего рака желудка 5 января. Болезнь у него диагностировали весной 2018 года. Несмотря на лечение, хирург продолжил проводить операции в клинике. Также Павленко вел видеоблог, в котором рассказывал о ходе болезни и своей борьбе с ней.