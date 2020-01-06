Трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки в Ульяновске

Трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки в Ульяновске

В Ульяновске во время игры в прятки погиб трехлетний ребенок, прокуратура проводит проверку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора области Василия Зиму.

Родители пояснили сотрудникам прокуратуры, что играли с сыном в прятки. Ребенок ушел в свою комнату и на протяжении получаса не откликался. Выяснилось, что мальчик забрался в кровать-трансформер. Его обнаружили там без признаков жизни. В прокуратуре полагают, что он скончался из-за недостатка воздуха.

По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, сообщается на сайте прокуратуры Ульяновской области.

Ранее в Приморском крае после катания на тюбинге погибла четырехлетняя девочка. По информации регионального управления СК, она врезалась в дерево. Из-за полученной черепно-мозговой травмы девочка скончалась в больнице. По предварительным данным, место катания не было специально оборудовано.