В Приморье после катания на тюбинге погибла четырехлетняя девочка

В Приморье после катания на тюбинге погибла четырехлетняя девочка

В поселке Лозовый в Приморском крае после катания на тюбинге погиб ребенок, говорится в сообщении регионального управления СК.

По информации ведомства, четырехлетняя девочка врезалась на тюбинге в дерево. Из-за полученной черепно-мозговой травмы она скончалась в больнице.

По предварительным данным, место катания не было специально оборудовано. СК начал доследственную проверку.

В январе 2019 года на Камчатке погибла девушка, катавшаяся на привязанном к машине тюбинге. На повороте трос отцепился от машины и «ватрушку» вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем. Его водитель, будучи нетрезвым, скрылся с места происшествия, но позднее не справился с управлением и съехал в кювет.