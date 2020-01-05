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Общество ,  
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В Приморье после катания на тюбинге погибла четырехлетняя девочка

В поселке Лозовый в Приморском крае после катания на тюбинге погиб ребенок, говорится в сообщении регионального управления СК.

По информации ведомства, четырехлетняя девочка врезалась на тюбинге в дерево. Из-за полученной черепно-мозговой травмы она скончалась в больнице.

По предварительным данным, место катания не было специально оборудовано. СК начал доследственную проверку.

В январе 2019 года на Камчатке погибла девушка, катавшаяся на привязанном к машине тюбинге. На повороте трос отцепился от машины и «ватрушку» вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем. Его водитель, будучи нетрезвым, скрылся с места происшествия, но позднее не справился с управлением и съехал в кювет.

Теги: Приморье, тюбинг, смерть ребенка
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