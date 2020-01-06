Россия призвала партнеров по СВПД создать условия для его реализации

Чтобы спасти «ядерную сделку», странам-участницам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по атомной программе Ирана необходимо продолжать усиленно работать над преодолением накопившихся противоречий, заявили в МИД России. Соответствующий комментарий опубликован на сайте ведомства.

Так в министерстве отреагировали на решение Ирана о приостановке своих обязательств в рамках «ядерной сделки». 5 декабря в Тегеране заявили, что не будут ограничивать никакими лимитами обогащение урана.

«Заявление Ирана о том, что он более не считает себя связанным теми или иными ограничениями, предусмотренными в СВПД, необходимо рассматривать в контексте всего происходящего вокруг договоренностей, начиная с мая 2018 года, когда США в одностороннем порядке их разорвали», — отметили в министерстве. В ведомстве указали, что реализацию «ядерной сделки» осложнили «массированные нападки» со стороны Вашингтона на СВПД и государства, которые продолжают выполнять договоренности. Именно в этом в МИДе увидели первопричины нынешнего кризиса.

Также в МИДе заявили, что Россия «сохраняет полную приверженность СВПД и поставленным в нем целям». В ведомстве выразили уверенность, что, когда препятствия будут преодолены, у Ирана «не останется причин отклоняться от согласованных требований».