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Россия призвала партнеров по СВПД создать условия для его реализации

Чтобы спасти «ядерную сделку», странам-участницам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по атомной программе Ирана необходимо продолжать усиленно работать над преодолением накопившихся противоречий, заявили в МИД России. Соответствующий комментарий опубликован на сайте ведомства.

Так в министерстве отреагировали на решение Ирана о приостановке своих обязательств в рамках «ядерной сделки». 5 декабря в Тегеране заявили, что не будут ограничивать никакими лимитами обогащение урана.

«Заявление Ирана о том, что он более не считает себя связанным теми или иными ограничениями, предусмотренными в СВПД, необходимо рассматривать в контексте всего происходящего вокруг договоренностей, начиная с мая 2018 года, когда США в одностороннем порядке их разорвали», — отметили в министерстве. В ведомстве указали, что реализацию «ядерной сделки» осложнили «массированные нападки» со стороны Вашингтона на СВПД и государства, которые продолжают выполнять договоренности. Именно в этом в МИДе увидели первопричины нынешнего кризиса.

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Также в МИДе заявили, что Россия «сохраняет полную приверженность СВПД и поставленным в нем целям». В ведомстве выразили уверенность, что, когда препятствия будут преодолены, у Ирана «не останется причин отклоняться от согласованных требований».

Ядерное соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, было подписано в 2015 году между Ираном и «Группой шести» — США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией. Оно предусматривало ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие международных санкций против страны. Весной 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из «ядерной сделки».

Теги: СВПД, Иран, МИД России
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