В Туле без воды остались 70 частных домов

В результате прорыва трубы водоснабжения в совхозе Новомедвенском Тулы без воды осталось 70 частных домов. Об этом сообщает «Первый тульский» со ссылкой на местную администрацию.

Отмечается, что 5 января в грунте была обнаружена течь. Накануне аварийная бригада отремонтировала трубу диаметром 100 мм, однако при подаче воды произошло разрушение на другом участке водопровода.

Издание пишет, что предположительно работы завершатся к 16:00. В настоящий момент для жителей совхоза организован подвоз питьевой воды. В то же время издание «Тульские новости» сообщает, что пострадавшие могут остаться без воды на срок от трех до пяти дней.

В ночь на 24 декабря в Краснодарском крае произошла авария на Троицком групповом водопроводе (ТГВ), в результате чего 160 тыс. человек остались без воды. Ранее 22 декабря из-за прорыва этого трубопровода водоснабжение было прекращено в Геленджике, Крымске и Новороссийске.