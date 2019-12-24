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На Кубани во второй раз за неделю 160 тыс. человек остались без воды

В Краснодарском крае в ночь на 24 декабря второй раз за неделю произошла авария на Троицком групповом водопроводе (ТГВ), в результате чего 160 тыс. человек остались без воды. Об этом сообщает местное агентство «Кубанские новости».

В зону отключения попали четыре населенных пункта — Новороссийск, Крымск, Геленджик и поселок Кабардинка.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что место прорыва водопровода удалось обнаружить, сейчас специалисты проводят земляные работы для откачки воды. По ее данным, в зону отключения попали более 6,4 тыс. жилых домов.

Всего в ликвидации аварии участвуют 64 человека и 29 единиц техники. Также для подвоза воды местным жителям задействовали 39 автоцистерн.

Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за аварии
Общество

Глава Крымского района Сергей Лесь сообщил в Instagram, на который ссылаются «Кубанские новости», что из-за аварии в Крымске будет отключено холодное водоснабжение.

По его словам, в связи с аварией в городе 24 декабря приостановят работу детские сады, а большая часть школ будет работать в сокращенном режиме.

В «Кубаньводкомплексе» уточнили, что прорыв на водопроводе произошел в 2 км от предыдущей аварии.

Ранее, 22 декабря, из-за прорыва на ТГВ без воды остались жители Геленджика, Крымска и Новороссийска. Аварию устраняли около суток.

Теги: Краснодарский край, водопровод, авария, вода
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