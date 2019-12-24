На Кубани во второй раз за неделю 160 тыс. человек остались без воды

На Кубани во второй раз за неделю 160 тыс. человек остались без воды

В Краснодарском крае в ночь на 24 декабря второй раз за неделю произошла авария на Троицком групповом водопроводе (ТГВ), в результате чего 160 тыс. человек остались без воды. Об этом сообщает местное агентство «Кубанские новости».

В зону отключения попали четыре населенных пункта — Новороссийск, Крымск, Геленджик и поселок Кабардинка.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что место прорыва водопровода удалось обнаружить, сейчас специалисты проводят земляные работы для откачки воды. По ее данным, в зону отключения попали более 6,4 тыс. жилых домов.

Всего в ликвидации аварии участвуют 64 человека и 29 единиц техники. Также для подвоза воды местным жителям задействовали 39 автоцистерн.