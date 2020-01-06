Синоптики сообщили о погоде в рождественскую ночь

В Москве в рождественскую ночь ожидается небольшой снег и легкий мороз. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ночь на 7 января погода в столичном регионе будет определяться влиянием атлантического циклона. «Будет облачно, во второй половине ночи пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 3–8 м/с», — сказал Тишковец, отметив, что в ночное время суток температура воздуха опустится до трех-пяти градусов ниже нуля, по области — до двух-семи.

Днем 7 января в столице будет пасмурно, пройдет небольшой снег, добавил синоптик. Температура воздуха поднимется до нуля — минус двух в Москве и до нуля — минус пяти в Подмосковье.

Ранее Росгидрометцентр опубликовал прогноз, согласно которому до конца новогодних праздников в большинстве регионов России сохранится аномальное тепло.