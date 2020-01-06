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Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник сдался полиции

Челябинский солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в городе Ачинске, сообщили РБК в линейном отделе управления на транспорте МВД России по городу Ачинску.

«Организация солдатских матерей его уговорила, он явился в отделение, предварительно нам позвонило его командование», — рассказали РБК в управлении. По его словам, Хакимова забрали представители военной полиции.

В управлении отметили, что уголовного преследования срочника, скорее всего, не будет. Он уложился в срок, который отводится на то, чтобы сдаться добровольно.

Ранее в правозащитной организации «Комитет — совет солдатских матерей» РБК сообщили, что сбежавший солдат нашелся. Примерно в 05:00 (03:00 мск) дальнобойщик, который вез Хакимова, передал его представителям организации.

«Его не в чем подозревать — по закону он вышел на связь, сам сдался в течение трех суток. Уголовное дело возбуждаться не будет, только по факту неуставных взаимоотношений», — подчеркнули в комитете. По данным организации, причиной побега срочника стало то, что «старший по званию показывал Хакимову свое мнимое превосходство».

СМИ сообщили о побеге солдата-срочника из военной части в Забайкалье
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Представители этой правозащитной организации попросили перевести солдата в другую часть на время разбирательства. «В этой же части он, скорее всего, не сможет продолжать службу — это начнется давление, моральное, физическое», — отметили в комитете.

Уроженец города Юрюзань Челябинской области Хакимов служил в воинской части, расположенной в поселке Большая Тура в Забайкалье. Перед тем как покинуть часть, он написал своей матери СМС-сообщение, в котором рассказал о принятом решении и извинился. После этого телефон Хакимова был выключен.

Теги: новости РБК, побег, Забайкалье, солдат
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