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СМИ сообщили о побеге солдата-срочника из военной части в Забайкалье

В Забайкальском крае разыскивают сбежавшего из военной части солдата-срочника Артура Хакимова. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на правозащитную организацию «Комитет — Совет солдатских матерей России».

Уроженец города Юрюзань Челябинской области Хакимов служил в воинской части, расположенной в поселке Большая Тура в Забайкалье. Он самовольно покинул ее 3 января около 15:00. Перед тем как уйти в самоволку, солдат написал маме СМС-сообщение, в котором рассказал о принятом решении и извинился. После этого телефон Хакимова был выключен.

РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны России.

По словам представителя правозащитной организации Ксении Феткуллиной, служащий собирался добраться до Читы, а затем поехать в Иркутск. Судя по всему, он намеревался воспользоваться сервисом подбора попутчиков BlaBlaCar.

Феткуллина сообщила, что ориентировки на сбежавшего солдата разосланы по всем хостелам Иркутска. Правозащитница выразила опасение, что Хакимов не сможет преодолеть расстояние от части до Иркутска зимой из-за морозов.

Причины, из-за которых солдат мог сбежать, неизвестны. По данным портала «Челябинск сегодня», 19-летний парень мог отправиться домой в Юрюзань.

В марте 2019 года в Тверской области из части №51592 в городе Ржеве сбежал сержант-контрактник ВКС России с автоматом Калашникова и более ста патронов к нему.

Личный состав воинской части подняли по тревоге, позже поисковая группа обнаружила сбежавшего солдата мертвым в одном из нежилых зданий.

Теги: побег, Забайкалье, солдат, новости РБК
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