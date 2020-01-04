СМИ сообщили о побеге солдата-срочника из военной части в Забайкалье

СМИ сообщили о побеге солдата-срочника из военной части в Забайкалье

В Забайкальском крае разыскивают сбежавшего из военной части солдата-срочника Артура Хакимова. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на правозащитную организацию «Комитет — Совет солдатских матерей России».

Уроженец города Юрюзань Челябинской области Хакимов служил в воинской части, расположенной в поселке Большая Тура в Забайкалье. Он самовольно покинул ее 3 января около 15:00. Перед тем как уйти в самоволку, солдат написал маме СМС-сообщение, в котором рассказал о принятом решении и извинился. После этого телефон Хакимова был выключен.

РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны России.

По словам представителя правозащитной организации Ксении Феткуллиной, служащий собирался добраться до Читы, а затем поехать в Иркутск. Судя по всему, он намеревался воспользоваться сервисом подбора попутчиков BlaBlaCar.

Феткуллина сообщила, что ориентировки на сбежавшего солдата разосланы по всем хостелам Иркутска. Правозащитница выразила опасение, что Хакимов не сможет преодолеть расстояние от части до Иркутска зимой из-за морозов.