Два человека погибли в ДТП с автобусом в Тюменской области

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Тюменской области

Два человека погибли при столкновении грузовика и автобуса в Тюменской области, сообщили РБК в областном управлении ГИБДД.

Автобус следовал из Таджикистана в Сургут, в нем находились 30 пассажиров. В результате столкновения семеро из них получили различные травмы. Погибли водитель и пассажир грузовика.

«По предварительной информации, автобус совершал разворот на автодороге, водитель не убедился в безопасности [маневра], решил, что успеет проехать», — рассказали РБК в управлении. Авария произошла на 266-м км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе.

Ранее после столкновения Lada Priora и Toyota Camry в Иркутской области погиб 21-летний пассажир одной из машин. В аварии пострадали еще пять человек — водители обоих автомобилей и три пассажира иномарки.

