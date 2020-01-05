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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Иркутской области

В Братском районе Иркутской области столкнулись два автомобиля, в результате аварии погиб один человек, сообщили в региональном главке МВД, передает «Интерфакс».

По информации ведомства, им оказался 21-летний пассажир одного из автомобилей. В аварии, произошедшей утром 5 января неподалеку от поселка Кузнецовка, пострадали еще пять человек — водители Lada Priora и Toyota Camry и три пассажира иномарки.

В полиции начали доследственную проверку.

4 января в Тюменской области на трассе столкнулись грузовик DAF и легковой автомобиль. В результате аварии погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка, сообщил ТАСС. По данным Госавтоинспекции, у грузовика лопнул тормозной шланг и DAF вылетел на встречную полосу, где врезался в легковушку, передавало агентство. Дети в момент аварии находились на заднем сиденье и не были пристегнуты.

Теги: Иркутская область, ДТП, погибшие
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