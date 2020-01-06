Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Odgers Berndtson назвала шесть самых скандальных ошибок топ-менеджеров Pro, 09:56 Двенадцать наручных часов и золотую заколку украли из квартиры в Москве Общество, 09:46 Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством Общество, 09:44 Конгресс США рассмотрит вопрос об ограничении военных действий Трампа Политика, 09:37 Главные уголовные дела 2019 года Общество, 09:02  Дочь Сулеймани предрекла «черные дни» для США и Израиля Политика, 08:54 ОАГ признала переизбрание Гуаидо на пост спикера парламента Венесуэлы Политика, 08:36 Сериал «Чернобыль» получил премию «Золотой глобус» Общество, 08:19 Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер» Общество, 07:41 Фильм Тарантино «Однажды в Голливуде» взял больше всех «Золотых глобусов» Общество, 07:18 Почему Россия проиграла финал молодежного ЧМ Канаде. Пять главных причин Спорт, 07:00 WP узнала о многомесячных уговорах Трампа убить Сулеймани Политика, 06:48 Квентин Тарантино получил «Золотой глобус» за фильм «Однажды в Голливуде» Общество, 06:40 Южнокорейский фильм «Паразиты» получил премию «Золотой глобус» Общество, 06:16
Политика ,  
0 
Конгресс США рассмотрит вопрос об ограничении военных действий Трампа

Палата представителей США планирует на этой неделе проголосовать за резолюцию, призванную ограничить военные полномочия американского президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом говорится в заявлении спикера нижней палаты парламента Ненси Пелоси, передает New York Post.

Предложенный проект резолюции подтверждает установленные обязанности конгресса по контролю, предполагая, что в случае отсутствия дальнейших действий со стороны законодателей военные действия в отношении Ирана будут прекращены в течение 30 дней.

Ранее Пелоси подвергла критике операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани, отметив, что нападение было предпринято без согласования с конгрессом. По ее словам, убийство военачальника было «провокационным и непропорциональным актом», подвергшим риску жизни американцев.

В ночь на 3 января американские военные нанесли ракетный удар недалеко от аэропорта Багдада, в результате которого погиб командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В Пентагоне заявили, что операция была проведена в оборонительных целях. Тегеран в ответ на это пообещал «суровую месть» за гибель главы подразделения «Аль-Кудс» и отметил, что действия США носят террористический характер.

Теги: Конгресс США, Палата представителей США, Иран
Материалы по теме
Дочь Сулеймани предрекла «черные дни» для США и Израиля
Политика
WP узнала о многомесячных уговорах Трампа убить Сулеймани
Политика
Джонсон заявил об угрозе интересам Великобритании со стороны Сулеймани
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter