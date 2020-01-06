Конгресс США рассмотрит вопрос об ограничении военных действий Трампа

Палата представителей США планирует на этой неделе проголосовать за резолюцию, призванную ограничить военные полномочия американского президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом говорится в заявлении спикера нижней палаты парламента Ненси Пелоси, передает New York Post.

Предложенный проект резолюции подтверждает установленные обязанности конгресса по контролю, предполагая, что в случае отсутствия дальнейших действий со стороны законодателей военные действия в отношении Ирана будут прекращены в течение 30 дней.

Ранее Пелоси подвергла критике операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани, отметив, что нападение было предпринято без согласования с конгрессом. По ее словам, убийство военачальника было «провокационным и непропорциональным актом», подвергшим риску жизни американцев.

В ночь на 3 января американские военные нанесли ракетный удар недалеко от аэропорта Багдада, в результате которого погиб командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В Пентагоне заявили, что операция была проведена в оборонительных целях. Тегеран в ответ на это пообещал «суровую месть» за гибель главы подразделения «Аль-Кудс» и отметил, что действия США носят террористический характер.