СМИ сообщили о 17 пострадавших в результате ДТП в штате Огайо

Автобус перевернулся в результате ДТП в американском штате Огайо, 17 человек пострадали. Об этом сообщает телеканал WHIO-TV.

По данным телеканала, автобус перевозил людей с особенностями развития, ДТП произошло неподалеку от города Толедо. В дорожной полиции сообщили, что авария произошла по вине водителя легкового автомобиля, не пропустившего автобус, который в результате перевернулся и врезался в еще две машины. В ДТП пострадали 13 пассажиров и водитель автобуса, а также два пассажира из других автомобилей-участников аварии. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

В августе в Подмосковье перевернулся пассажирский автобус, в результате инцидента пострадали семь человек. Автобус Golden Dragon, следовавший из Пскова в Москву, съехал с проезжей части и опрокинулся, в нем находились 14 пассажиров.