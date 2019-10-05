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СМИ сообщили о 17 пострадавших в результате ДТП в штате Огайо

Автобус перевернулся в результате ДТП в американском штате Огайо, 17 человек пострадали. Об этом сообщает телеканал WHIO-TV.

По данным телеканала, автобус перевозил людей с особенностями развития, ДТП произошло неподалеку от города Толедо. В дорожной полиции сообщили, что авария произошла по вине водителя легкового автомобиля, не пропустившего автобус, который в результате перевернулся и врезался в еще две машины. В ДТП пострадали 13 пассажиров и водитель автобуса, а также два пассажира из других автомобилей-участников аварии. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

В августе в Подмосковье перевернулся пассажирский автобус, в результате инцидента пострадали семь человек. Автобус Golden Dragon, следовавший из Пскова в Москву, съехал с проезжей части и опрокинулся, в нем находились 14 пассажиров.

Теги: ДТП, Огайо
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