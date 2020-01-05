Избирком заявил о лидерстве Милановича на выборах президента Хорватии

Лидер Социал-демократической партии (СПД) Хорватии и бывший премьер-министр страны Зоран Миланович лидирует во втором туре выборов президента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на избирательную комиссию.

После подсчета чуть больше половины голосов Миланович набрал 54%, а его соперница — действующий президент республики Колинда Грабар-Китарович получила 46% голосов.

Первый тур выборов президента Хорватии прошел 22 декабря. Согласно результатам, тогда ни один из 11 кандидатов не смог набрать более 50% голосов. Лидером в первом туре по количеству голосов стал Миланович, набрав 29,5%, а второе место заняла Грабар-Китарович, которая получила 26,7%. Таким образом оба политика прошли во второй тур президентских выборов.

Колинда Грабар-Китарович в 2015 году стала первой женщиной, занявшей пост президента Хорватии. Она победила во втором туре, набрав 50,47% голосов, а ее соперник, действующий на тот момент президент страны Иво Йосипович, получил 49,57%.