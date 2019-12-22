В Хорватии стартовали президентские выборы

В Хорватии начались президентские выборы, на которые зарегистрировались почти 3,9 млн избирателей, сообщает газета Večernji List.

Избирательные участки открылись в 9:00 мск и проработают до 21:00. Свои кандидатуры на выборах выдвинули 11 политиков, в том числе действующий президент республики Колинда Грабар-Китарович, бывший премьер-министр и лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович и музыкант Мирослав Шкоро.

Предварительные результаты избирательная комиссия объявит спустя час после окончания голосования. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то для двух его лидеров спустя две недели будет проведен второй тур.

В 2015 году президентом Хорватии впервые в истории страны стала женщина — Колинда Грабар-Китарович. Она победила во втором туре, набрав 50,47% голосов, а ее соперник, на тот момент действующий президент Иво Йосипович, — 49,57%.