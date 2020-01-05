Старейшая жительница Земли отпраздновала 117-летие

Японка Канэ Танака 2 января отпраздновала свое 117-летие, передает Reuters.

День рождения самая пожилая жительница Земли отмечала в доме престарелых в Фукуоке на юге Японии. Танака отпраздновала его вместе с персоналом учреждения и друзьями. Главным угощением стал большой праздничный торт. Попробовав его, долгожительница заявила, что хочет еще.

Согласно данным Книги рекордов Гиннесса, Танака была официально признана старейшим жителем планеты 22 июля 2018 года. Она родилась в 1903 году, вышла замуж в 19 лет. Вместе со своим мужем Хидэо занималась продажей рисовых лепешек в собственном магазине. Они воспитали четверых собственных детей и пятого приемного.

После того как мужа Танаки призвали на военную службу в 1937 году, она стала больше времени уделять семейному бизнесу и уходу за своей свекровью. Во время Второй мировой войны ее старший сын Нобуо был захвачен в плен бойцами Красной армии и вернулся в Японию только в 1947 году.

По информации Пенсионного фонда России, самый старый человек на планете проживает в Москве. Это женщина, которая родилась в 1900 году, ей 119 лет. Сейчас пенсионерка зарегистрирована в Северном административном округе столицы.