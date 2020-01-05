Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Сборная Швеции выиграла бронзовые медали на молодежном ЧМ по хоккею Спорт, 20:06 Умер народный артист России певец Геннадий Пискунов Общество, 20:02 Старейшая жительница Земли отпраздновала 117-летие Общество, 19:42 Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу Спорт, 19:32 Иракский премьер сообщил о предупреждении США об атаке против Сулеймани Политика, 19:22 Экипаж «КамАЗ-мастер» выиграл стартовый этап ралли «Дакар» Спорт, 19:09 В Ростове задержали пытавшегося пронести оружие в Дом творчества мужчину Общество, 19:05 Тегеран пообещал удары по военным объектам США после убийства генерала Политика, 19:01 Испанские парламентарии не утвердили социалиста Санчеса на пост премьера Политика, 18:58 От гэтсбинга до секстинга: все об отношениях РБК и Durex, 18:28 Российский лыжник третий раз в истории выиграл «Тур де Ски» Спорт, 18:22 При пожаре в Карелии погибли четверо мужчин Общество, 18:03 В Архангельске задержан подозреваемый в нападении на водителя скорой Общество, 17:55 Фазель заявил о согласии WADA провести молодежный ЧМ по хоккею в России Спорт, 17:53
Общество ,  
0 
В Ростове задержали пытавшегося пронести оружие в Дом творчества мужчину

Полицейские в Ростове-на-Дону задержали мужчину, который пытался пронести подозрительные предметы в Дом творчества, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

«В отдел полиции доставлен мужчина, который сегодня пытался проникнуть в один из домов творчества с подозрительными предметами. При себе у гражданина оказались средства самообороны», — сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным пресс-службы, мужчина собирался зайти в учреждение, потому что на празднике находилась его семья.

Ранее в региональном главке МВД сообщили о том, что охранники Дома народного творчества обнаружили подозрительные предметы в сумке мужчины, который пытался попасть внутрь. Сразу после обнаружения подозрительных предметов мужчина скрылся. СМИ писали, что в сумке у мужчины были нож и предмет, похожий на пистолет. 

Теги: новости РБК, Ростов-на-Дону, розыск, МВД
Материалы по теме
В Ростове-на-Дону мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества
Общество
Пассажир попытался пронести в московское метро муляж противотанковой мины
Общество
В Пакистане грек пытался пронести оружие на борт самолета
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter