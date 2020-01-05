В Ростове задержали пытавшегося пронести оружие в Дом творчества мужчину

Полицейские в Ростове-на-Дону задержали мужчину, который пытался пронести подозрительные предметы в Дом творчества, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

«В отдел полиции доставлен мужчина, который сегодня пытался проникнуть в один из домов творчества с подозрительными предметами. При себе у гражданина оказались средства самообороны», — сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным пресс-службы, мужчина собирался зайти в учреждение, потому что на празднике находилась его семья.

Ранее в региональном главке МВД сообщили о том, что охранники Дома народного творчества обнаружили подозрительные предметы в сумке мужчины, который пытался попасть внутрь. Сразу после обнаружения подозрительных предметов мужчина скрылся. СМИ писали, что в сумке у мужчины были нож и предмет, похожий на пистолет.