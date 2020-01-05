В Ростове-на-Дону мужчина с оружием попытался пройти в дом творчества

В Ростове-на-Дону мужчина с оружием попытался пройти в дом творчества

Полиция Ростова-на-Дону разыскивает мужчину, который пытался пройти в областной Дом народного творчества с подозрительными предметами. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«Гражданин скрылся сразу после того, как при входе в учреждение сотрудники охранной конторы обнаружили в его сумке подозрительные предметы», — сказали в полиции.

РЕН ТВ сообщает, что в сумке у мужчины находилось оружие, и публикует запись с камер наблюдения в Доме творчества.

На кадрах видно, как мужчина в темной одежде, кепке и с небольшой сумкой заходит через дверь и останавливается около поста охраны и рамки металлоискателя. Затем он кладет сумку в сканер, вынимает ее оттуда и уходит к посту охраны.