При пожаре в Карелии погибли четверо мужчин

При пожаре в Карелии погибли четверо мужчин

В Республике Карелии в результате пожара погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ГУ МЧС по Республике Карелии, инцидент произошел вечером 4 января в поселке Бочилово Пудожского района. Огонь вспыхнул в одной из квартир деревянного дома в 21:00. Его удалось полностью потушить к 4:20.

Следствие сообщает, что при ликвидации пожара были обнаружены тела четырех мужчин. Наиболее вероятной причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем. Причины смерти погибших устанавливаются.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

3 января в подмосковном селе Борисовка произошел пожар в частном доме. Спасатели обнаружили тела четверых человек, двое из которых — дети. Также в огне пострадал 48-летний мужчина, который был госпитализирован.