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Партия Порошенко спросит у Зеленского про визит Dr Alban в Киев

Партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» намерена обратиться в Службу безопасности Украины и лично к главе государства Владимиру Зеленскому за разъяснениями о визите в страну лиц, которым запрещен въезд. Об этом сообщила член партии и депутат Верховной рады Ирина Геращенко в Facebook.

По ее словам, «Европейская солидарность» подготовила несколько запросов в СБУ и президенту о нарушении законодательства в части въезда на Украину лиц, которые поддерживают аннексию Крыма.

Речь идет об актере сериала «Сваты» Федоре Добронравове и шведском певце Dr Alban. Ранее европейский исполнитель опубликовал в Instagram запись встречи с Зеленским во время своего визита в Киев. До этого он выступал в Крыму, после чего ему был запрещен въезд в республику.

Геращенко отметила, что президент «закрыл глаза» на запрет о въезде на Украину для артистов. «Невозможно даже представить, чтобы какая-то страна с такой легкостью прощала неуважение к своей территориальной целостности и суверенитету», — посетовала депутат.

Глава украинской погранслужбы Сергей Дайнеко в Facebook, сообщил, что Dr Alban пересек государственную границу в соответствии с действующим законодательством.

«Пограничный контроль находится исключительно в компетенции Государственной пограничной службы. И на решения о том, пропускать кого-то через границу или нет, не может повлиять никто, в том числе и президент Украины», — написал Дайнеко.

Ранее в январе представитель Федора Добронравова сообщил. что запрет на въезд на Украину актеру сняли еще четыре месяца назад. В СБУ заявляли, что запрет снят в июне 2019 года, так как актер не представляет угрозы для национальной безопасности страны.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, запрет на въезд, Ирина Геращенко
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