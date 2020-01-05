Партия Порошенко спросит у Зеленского про визит Dr Alban в Киев

Партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» намерена обратиться в Службу безопасности Украины и лично к главе государства Владимиру Зеленскому за разъяснениями о визите в страну лиц, которым запрещен въезд. Об этом сообщила член партии и депутат Верховной рады Ирина Геращенко в Facebook.

По ее словам, «Европейская солидарность» подготовила несколько запросов в СБУ и президенту о нарушении законодательства в части въезда на Украину лиц, которые поддерживают аннексию Крыма.

Речь идет об актере сериала «Сваты» Федоре Добронравове и шведском певце Dr Alban. Ранее европейский исполнитель опубликовал в Instagram запись встречи с Зеленским во время своего визита в Киев. До этого он выступал в Крыму, после чего ему был запрещен въезд в республику.

Геращенко отметила, что президент «закрыл глаза» на запрет о въезде на Украину для артистов. «Невозможно даже представить, чтобы какая-то страна с такой легкостью прощала неуважение к своей территориальной целостности и суверенитету», — посетовала депутат.

Глава украинской погранслужбы Сергей Дайнеко в Facebook, сообщил, что Dr Alban пересек государственную границу в соответствии с действующим законодательством.