Представитель Добронравова ответил на снятие запрета на посещение Украины

Представитель актера Федора Добронравова прокомментировал РБК решение Службы безопасности Украины снять запрет артисту на въезд в страну.

«Это решение принято давно, месяца четыре назад. Мы в курсе этого решения. Областной киевский суд принял решение, что Федор Добронравов не является угрозой [для Украины]», — сказала представитель актера.

Днем 3 января издание «Украинские новости» опубликовало официальный ответ СБУ на запрос редакции, где говорится, что запрет с Добронравова был снят в июне 2019 года. В марте стало известно, что Окружной административный суд Киева по иску телекомпании «Студия 1+1» признал противоправными действия украинских органов безопасности о запрете въезда на Украину Добронравову. Фамилия актера была удалена из списка лиц, угрожающих национальной безопасности.

Причиной для запрета посещать Украину Федору Добронравову СБУ называла поездки актера в Крым и публичную поддержку «аннексии».

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, где большинство жителей полуострова высказались за присоединение. Украина не признала итоги голосования и считает, что территория временно оккупирована.