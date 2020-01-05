Синоптики пообещали россиянам аномально теплое Рождество

Аномально теплая зима в России отразится на рождественской погоде, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «Зима пока вся очень теплая, вот и Рождество будет теплым. Морозы на Рождество все равно будут, пусть и небольшие. В ночь на 7 января погода будет облачная с неустойчивыми прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Так скажется приближение очередного циклона с северо-запада», — сказал он.

Леус отметил, что в столичном регионе ожидается температурный режим на 5–7 градусов выше климатической нормы. «Температура воздуха будет колебаться в пределах минус 4–6 градусов по Москве и минус 3–8 в Подмосковье. Днем же погода облачная с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, а температура воздуха повысится, и термометры будут показывать минус 1–3 градуса. Таким образом, получается среднесуточная температура минус 3 градуса, а по климату должна быть минус 8,6», — добавил он.

Ранее синоптики спрогнозировали аномально теплую температуру воздуха в России на протяжении всего января. По данным метеорологов, погода будет изменчивой с температурой на 6–10 градусов выше климатической нормы.