Аэропорт Стамбула запретил использовать таблички при встрече туристов

Управляющая аэропортом Стамбула компания IGA с 1 января 2020 года изменила процедуру встречи туристов. В частности, теперь представители турбизнеса не могут встречать людей на выходе из зоны таможенного контроля и использовать таблички с фамилиями туристов или названием своих компаний. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По новым правилам в зоне встречи теперь могут находиться лишь друзья и родственники прибывающих. Им таблички иметь разрешено. Если же за их использованием поймают туроператора, ему грозит штраф €48.

Как пишет АТОР, для организованных путешественников в стамбульском аэропорту отвели отдельный зал. Но для доступа к нему туроператорам и принимающим компаниям необходимо прибрести IGA PASS. Чтобы встречать гостей в этой зоне, турбизнесу нужно платить по €4 плюс НДС за каждого туриста (при группе из 50 человек и больше тариф снижается до €3,22).

Однако и в специальном лаунже на 40–50 человек нельзя пользоваться табличками с названиями туркомпаний. Фамилии прибывающих высвечиваются на специальном табло, на котором умещаются имена лишь десяти человек.

По информации АТОР, IGA вынуждает турбизнес платить за встречу туристов: закрывает выходы из аэропорта, которые расположены рядом с зоной таможенного контроля.