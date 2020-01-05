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Аэропорт Стамбула запретил использовать таблички при встрече туристов

Управляющая аэропортом Стамбула компания IGA с 1 января 2020 года изменила процедуру встречи туристов. В частности, теперь представители турбизнеса не могут встречать людей на выходе из зоны таможенного контроля и использовать таблички с фамилиями туристов или названием своих компаний. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По новым правилам в зоне встречи теперь могут находиться лишь друзья и родственники прибывающих. Им таблички иметь разрешено. Если же за их использованием поймают туроператора, ему грозит штраф €48.

Как пишет АТОР, для организованных путешественников в стамбульском аэропорту отвели отдельный зал. Но для доступа к нему туроператорам и принимающим компаниям необходимо прибрести IGA PASS. Чтобы встречать гостей в этой зоне, турбизнесу нужно платить по €4 плюс НДС за каждого туриста (при группе из 50 человек и больше тариф снижается до €3,22).

Однако и в специальном лаунже на 40–50 человек нельзя пользоваться табличками с названиями туркомпаний. Фамилии прибывающих высвечиваются на специальном табло, на котором умещаются имена лишь десяти человек.

По информации АТОР,  IGA вынуждает турбизнес платить за встречу туристов: закрывает выходы из аэропорта, которые расположены рядом с зоной таможенного контроля.

Из-за изменившейся логистики сбор прилетевших туристов теперь занимает по 1,5–2 часа. Обращения представителей турбизнеса в профильное турецкое министерство и объединения пока не дали результатов.

АТОР цитирует Ассоциацию турецких туристических агентств (TÜRSAB), которая назвала политику IGA «ударом по въездному туризму в Турцию».

В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон, который вводит дополнительный налог на проживание туристов в отелях. Платить его будут не сами гости страны, а отели, хостелы и владельцы гостевых домов. С 1 апреля 2020 года ставка налога устанавливается в размере 1%, затем ее планируют поднять до 2%. Сбор будет действовать не только на проживание, но и на оказываемые туристу услуги: питание, SPA, анимацию, развлечения.

Теги: туризм, Стамбул, Турция
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