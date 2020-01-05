Власти Камбоджи сообщили о 36 погибших при обрушении здания

В результате обрушения строящегося семиэтажного здания в камбоджийском городе Кеп, столицы одноименной провинции, погибли 36 человек. Об этом сообщает газета Khmer Times.

Здание рухнуло днем в пятницу, 3 января, к воскресенью спасательная операция на месте происшествия была завершена. Власти страны сообщили об извлечении из-под завалов тел 36 погибших, 14 из которых — женщины, еще шестеро — дети. Отмечается, что 23 человека были спасены.

Известно, что здание начали строить в августе 2019 года. В прошлом месяце были выявлены нарушения при строительстве, в частности говорится об отклонениях от первоначального проекта. Обрушение, по предварительной версии, произошло из-за некачественных стройматериалов. Владельцы здания — муж и жена — задержаны для дачи показаний.

После инцидента губернатор провинции Юн Мин сложил с себя полномочия и выразил соболезнования близким погибших. Его отставку принял премьер-министр страны Хун Сен.

В начале декабря в Индии из-за сильного дождя рухнули четыре жилых дома. Непогода вызвала обрушение кровли и стены одного из зданий рано утром, когда внутри спали люди. В результате инцидента погибли 17 человек.