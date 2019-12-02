Общество , 02 дек, 11:47
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В Индии под обломками рухнувших из-за дождя домов погибли 17 человек
В Индии при обрушении четырех домов погибли не менее 17 человек, в том числе двое детей и подросток. Об этом сообщает издание The Times of India.
Согласно газете, в ночь на 2 декабря в деревне Надур в округе Коимбатур прошел проливной дождь. В 05:30 по местному времени (03:00 мск) из-за непогоды обрушилась черепичная крыша четырех домов, после чего упала шестиметровая стена.
Во время происшествия люди спали в своих домах. В результате обрушения погибли 17 человек, в том числе два семилетних ребенка и 16-летний подросток.
Сотрудники пожарно-спасательных служб достали тела из-под обломков и отправили их в государственную больницу Меттупалаям.