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В Индии под обломками рухнувших из-за дождя домов погибли 17 человек

В Индии при обрушении четырех домов погибли не менее 17 человек, в том числе двое детей и подросток. Об этом сообщает издание The Times of India.

Согласно газете, в ночь на 2 декабря в деревне Надур в округе Коимбатур прошел проливной дождь. В 05:30 по местному времени (03:00 мск) из-за непогоды обрушилась черепичная крыша четырех домов, после чего упала шестиметровая стена.

Во время происшествия люди спали в своих домах. В результате обрушения погибли 17 человек, в том числе два семилетних ребенка и 16-летний подросток.

Сотрудники пожарно-спасательных служб достали тела из-под обломков и отправили их в государственную больницу Меттупалаям.

 

Теги: Индия, гибель, обрушение, стена, дети
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