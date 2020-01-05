СМИ опубликовали видео с ушедшими под лед машинами во Владивостоке

СМИ опубликовали видео с ушедшими под лед машинами во Владивостоке

В Сети появилось видео спасательной операции во Владивостоке, где под лед ушло несколько десятков автомобилей. Запись публикует РЕН ТВ.

Сначала показывается общий план бухты, где утром 5 января произошел инцидент. На кадрах, снятых дроном, видно, что вдоль береговой линии под лед провалились не менее 25 автомобилей.

Затем появляется запись самой спасательной операции. Сотрудники экстренных служб с помощью рычагов и лебедок вытягивают из воды пострадавшие машины. Некоторые из них имеют видимые повреждения кузова.

О происшествии ранее сообщал главк МЧС по Приморскому краю. Информация о провале льда вдоль берега в бухте Воевода на острове Русский поступила в 9:45 по местному времени (2:45 мск).