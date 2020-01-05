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Астрономы назвали последствия максимального приближения Земли к Солнцу
Максимальное приближение Земли к Солнцу способно вызвать небольшое потепление, заявил РБК старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К.Штернберга Владимир Сурдин. «Земля движется не по круговой орбите. Она то чуть ближе, то дальше от Солнца. В начале января Земля ближе к Солнцу. В эти дни мы получаем на 1–1,5% больше тепла. А в середине лета северное полушарие Земли немного удаляется от Солнца, и мы получаем меньше тепла», — сказал он.

Сурдин добавил, что при максимальном приближении Земли к Солнцу разница в температуре заметна только для жителей Северного полушария. «Для жителей Австралии это почти безразлично, а для нас немного смягчает морозы», — отметил он.

Данное явление носит регулярный характер и происходит раз в год, рассказал РБК заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. «Земля движется вокруг Солнца по вытянутой эллиптической орбите. В некоторые моменты времени Земля проходит на минимальном расстоянии от Солнца, а через полгода — на максимальном. Момент максимального приближения Земли к Солнцу приходится на начало января. Соответственно, момент максимального удаления — начало июля. Это ежегодное событие, оно не представляет никаких угроз», — сказал он.

5 января расстояние между Землей и Солнцем сократится до минимального, сообщил ранее Московский планетарий в своем астрономическом прогнозе. Планета достигнет перигелия — ближайшей к Солнцу точки своей орбиты. Расстояние до звезды составит более 147 млн км.
Теги: новости РБК, астрономия, Солнце, Земля
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