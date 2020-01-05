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Креативность за 30 дней: как развить необходимый навык

В Швеции опрокинули статую Златана Ибрагимовича

Власти Камбоджи сообщили о 36 погибших при обрушении здания

СМИ опубликовали видео с ушедшими под лед машинами во Владивостоке

Астрономы назвали последствия максимального приближения Земли к Солнцу

Мясо из пробирки и беспилотники: чего ждут от 2020 года венчурные фонды

От идеи к успеху: 15 историй о провалах, ошибках и сложностях в бизнесе

Шайба Бучневича не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Кэнакс»

Умер создавший блог о своей борьбе с раком онколог Павленко

Трамп пообещал применить против Ирана «новейшее оружие» в случае атаки

Шведский хоккеист осудил поцелуй герба на свитере российским форвардом

Почему политики смеялись и плакали в 2019 году

Как уменьшить влияние табачного дыма на организм

Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок