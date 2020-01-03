Супруга онколога Андрея Павленко прокомментировала его прощальное письмо

Супруга хирурга-онколога Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрея Павленко Анна в беседе изданием «Московский комсомолец» прокомментировала прощальное письмо своего мужа, у которого был диагностирован рак желудка. О том, что болезнь не удастся победить, стало известно два месяца назад.

«Это страшно, что никак не можешь поддержать любимого человека. Он всегда заботился о нас, а теперь нужна помощь ему. К сожалению, излечиться не получится, сейчас можно только поддерживать», — рассказала Анна.

По ее словам, их семья встречала Новый год дома, где Андрею Павленко каждые два часа ставили капельницы. Супруга онкологи добавила, что его лечащий врач в дальнейшем намерен дать подробные комментарии по поводу развития болезни.

1 января Андрей Павленко на своей странице в Facebook разместил прощальное письмо, в котором он рассказал о результатах продолжительной борьбы с раком желудка. Онколог отметил, что за последние два месяца болезнь не оставила шансов на выздоровление. Он призвал других людей, которые борятся с онкологией, не сдаваться.

«Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло», — написал врач.

В марте 2018 года у Павленко диагностировали рак желудка тяжелой формы, ему провели операцию по удалению желудка. Но несмотря на это, Павленко продолжал проводить операции. Кроме того, на сайте издания «Такие дела» онколог завел видеоблог, где он рассказывал о своем лечении.