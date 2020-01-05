При буксировке в Шереметьево сломалось соединительное устройство лайнера

При транспортировке самолета в московском аэропорту Шереметьево 4 января произошла поломка буксировочного устройства лайнера. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Шереметьево.

«Произошло срезание двух болтов, которые соединяют буксировочное устройство и воздушное судно. Сам лайнер был без пассажиров», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что самолет должен был вылететь в Петропавловск-Камчатский. По данным ТАСС, инцидент произошла при перемещении лайнера Boeing 777.

РЕН ТВ сообщал, что самолет все же был поврежден при буксировке — у него оказалась вывернута стойка шасси. Телеканал уточнял, что службы аэропорта принимают решение о перемещении лайнера на ремонт. В связи с инцидентом в Шереметьево были задержаны несколько вылетов.

27 декабря в Шереметьево Sukhoi Superjet 100 выкатился на грунт при движении по рулежной дорожке. Самолет должен был лететь в Самару. Во время инцидента никто не пострадал, пассажиров отправили в пункт назначение резервным бортом.