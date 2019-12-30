В Роспотребнадзоре напомнили об опасности отравления новогодними салатами

Эксперты Роспотребнадзора дали советы, которые необходимо учитывать при хранении новогодних салатов. Перечень рекомендаций размещен на странице ведомства.

Специалисты предупредили, что неправильное хранение салатов может стать причиной тяжелого пищевого отравления. Кроме того, салат является благоприятной средой для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые способны выделять токсины.

Эксперты отметили, что срок годности салата будет зависеть от его рецепта, так как обычно в салатах используют много продуктов, которые имеют разную стойкость и условия хранения. Процесс ускорения микробов в салате ускоряет наличие в нем майонеза или других соусов. В этой связи эксперты рекомендуют заправлять салаты перед подачей на стол.

В Роспотребнадзоре отметили, что салаты — это скоропортящееся блюдо, поэтому их следует хранить в холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов и не держать всю ночь на праздничном столе. Салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей могут храниться в течение 36 часов, пояснили эксперты.

Без заправки салаты из сырых овощей или фруктов простоят в течение 18 часов, а в заправленном виде с добавлением морепродуктов — до 12 часов. такие же правила распространяются на салаты с добавлением мяса, птицы, копченостей и винегрета. При этом при добавлении в салат консервированных овощей или яиц, салат не требует употреблять после хранения в течение шести часов.

Ранее в Росстате сообщили о подорожании Новогоднего стола у россиян. Так, согласно подсчетам экспертов, стоимость праздничного меню на семью из четырех взрослых и одного ребенка в среднем по стране составит 6430,78 руб. По сравнению с декабрем 2018 года больше всего подорожали сыры, апельсины и сливочное масло.