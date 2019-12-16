Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 62,55 (-0,67) Quote, 13 дек, 13:53
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 69,86 (-0,57) Quote, 13 дек, 13:53
Минздрав предложил меры для решения проблем больных муковисцидозом Общество, 09:00 Сейчас разберемся: кто из великих прозаиков это написал. Тест РБК и Билайн, 08:59 Реклама по Юнгу: что такое архетипы и как бренды используют их Pro, 08:56 Эксперты назвали профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году Общество, 08:51 «Роскосмос» протестирует двухчасовой полет на МКС Технологии и медиа, 08:50 Врач сообщил о пользе кратковременного голодания для организма человека Общество, 08:32 15 основателей и руководителей крупных компаний — о бизнесе и преодолении РБК и ВТБ, 08:29 Депутат Рады заявил о превосходстве украинцев в знании русского языка Политика, 08:24 Власти Казахстана опровергли заявления о поддержке переименования Алматы Общество, 08:16 Зыков забросил первую шайбу в НХЛ после дисквалификации за допинг Спорт, 08:13 Роскачество обнаружило пестициды в органических продуктах Общество, 08:00 Кадастровая палата назвала самую популярную тему обращений граждан Общество, 08:00 Как быстро собраться в поездку на машине: 3 важных решения РБК и Subaru, 08:00 Новый глава ЕАО — РБК: «У меня нет волшебной бороды, как у Хоттабыча» Политика, 08:00
Общество ,  
0 
Эксперты назвали профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году

В 2020 году зарплаты будут расти у специалистов, работающих в сфере информационных технологий. Об этом говорится в исследовании сервиса для поиска персонала «Работа.ру» (есть у РБК).

IT-специалистам сильнее остальных повышали зарплаты в 2019 году (в среднем на 10,2% с конца 2018 года). По прогнозам экспертов, тенденция сохранится и в 2020 году, рост составит 10-12%.

Аналитики сервиса также ожидают, что зарплаты будут расти в компаниях, работающих в сферах ретейла, производства и строительства. Это связано с тем, что у работников предприятий из этих сфер сейчас невысокие доходы, которых не уже хватает на удовлетворение жизненных потребностей.

«Работа.ру» провела исследование среди тысячи российских работодателей и выяснила, что повышать зарплаты сотрудникам в 2020 году планирует четверть из них. Рост зарплат сохранится на уровне этого года — 7-9%.

Кроме того, эксперты сервиса назвали самые профессии, которые будут самыми востребованными в 2020 году. Больше всего вакансий российские работодатели откроют для водителей, поваров, официантов, строителей, курьеров и продавцов.

Среди узкоспециализированных профессий больше всего спрос в 2020 году ожидается на специалистов сферы IT — разработчиков приложений, программистов, аналитиков Big Data и тестировщиков. Не останутся без работы онлайн-маркетологи, инженеры, project-менеджеры.

Теги: работа, зарплаты
Материалы по теме
Эксперты назвали самые востребованные в 2020 году профессии
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter