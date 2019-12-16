Эксперты назвали профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году

В 2020 году зарплаты будут расти у специалистов, работающих в сфере информационных технологий. Об этом говорится в исследовании сервиса для поиска персонала «Работа.ру» (есть у РБК).

IT-специалистам сильнее остальных повышали зарплаты в 2019 году (в среднем на 10,2% с конца 2018 года). По прогнозам экспертов, тенденция сохранится и в 2020 году, рост составит 10-12%.

Аналитики сервиса также ожидают, что зарплаты будут расти в компаниях, работающих в сферах ретейла, производства и строительства. Это связано с тем, что у работников предприятий из этих сфер сейчас невысокие доходы, которых не уже хватает на удовлетворение жизненных потребностей.

«Работа.ру» провела исследование среди тысячи российских работодателей и выяснила, что повышать зарплаты сотрудникам в 2020 году планирует четверть из них. Рост зарплат сохранится на уровне этого года — 7-9%.

Кроме того, эксперты сервиса назвали самые профессии, которые будут самыми востребованными в 2020 году. Больше всего вакансий российские работодатели откроют для водителей, поваров, официантов, строителей, курьеров и продавцов.