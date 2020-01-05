У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5

У западного побережья Мексики в южной части страны произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщила в Twitter Национальная сейсмологическая служба страны.

Подземные толчки были зафиксированы на территории штата Оахака. Эпицентр стихийного бедствия залегал на глубине 10 км и находился в 38 км на юго-восток от города Уньон Идальго.

По данным Национального автономного университета Мексики, магнитуда землетрясения составила 6,0, а очаг стихийного бедствия располагался на глубине 100 км.

В феврале 2019 года землетрясение в Мексике повредило здание парламента: в стенах появились трещины, от здания откололись куски бетона. Депутатов эвакуировали. По их словам, здание уже пережило несколько землетрясений, и в нем опасно работать.

