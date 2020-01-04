В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

Вечером 4 января в Тюменской области на трассе столкнулись тягач DAF и Lada X-Ray, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.

Инцидент произошел в 17:54 по местному времени (15:54 мск) на 105-м километре федеральной автодороги Тюмень — Курган.

Как пишет агентство со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Тюменской области, в грузовике лопнул тормозной шланг, автомобиль вылетел на встречную полосу, где врезался в отечественную легковушку.

В машине ехала семья из Сургута. Отец 1977 года рождения и двое мальчиков 2007 и 2008 годов умерли на месте происшествия. Маму 1984 года рождения и трехлетнего сына доставили в больницу с тяжелыми травмами. Позже появилась информация о том, что они скончались.

Сообщается, что дети были не пристегнуты и находились на заднем сиденье, которое не было оборудовано фиксирующими устройствами.