В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо

Самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из Монреаля в Сагеней, вынужденно сел после того, как при взлете у него оторвалось колесо шасси, сообщает Radio Canada.

После поломки пилоты приняли решение об экстренной посадке, но перед ней самолету пришлось выработать топливо. На его борту находились 49 пассажиров и три члена экипажа, в результате происшествия никто не пострадал. Для выполнения рейса в Монреаль направили другой самолет.

Инцидент снял на камеру пассажир самолета. На кадрах видно, как искры у основания колеса появились еще при взлете, перед тем как оно отлетело.

В ноябре 2019 года самолет Utair повредил шасси при посадке во Внуково. На борту находился 171 пассажир, в результате происшествия никто не пострадал. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, задымилась левая основная стойка шасси самолета.