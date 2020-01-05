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Убийство Сулеймани ,  
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СМИ сообщили о взломе правительственного сайта США «иранскими хакерами»

Неизвестные под видом иранских хакеров взломали один из правительственных сайтов США — портал сайта Federal Depository Library Program (FDLP), где в открытом доступе публикуется база данных правительственных документов. Об этом сообщают NY Daily News и BNO News.

Отмечается, что вечером 4 января при попытке зайти на сайт пользователям открывался коллаж с американским президентом Дональдом Трампом, которому наносят удар кулаком по лицу, и запущенными ракетами. Изображение сопровождалось надписями на двух языках, в котором авторы послания обещали оказывать поддержку «угнетенным народам Палестины и Йемена».

Также на странице сообщалось, что сайт взломали хакеры «из группы кибербезопасности Ирана». Позднее изображение удалили с сайта. На момент написания материала при попытке зайти на портал fdlp.gov открывается сообщение об ошибке.

В США перестал работать сайт службы воинского учета
Общество

Ранее издание Axios со ссылкой на источник, близкий к администрации Трампа, сообщило, что США ожидают кибератак со стороны Ирана. По словам собеседника, этот шаг может стать «наиболее вероятным вариантом» ответа Тегерана на убийство генерала Касема Сулеймани.

4 января в США перестал работать сайт Selective Service System, где в случае всеобщей мобилизации будут опубликованы фамилии попавших под призыв. Сбой произошел через несколько часов посде убийства иранского военачальника, отмечал CNN. В администрации сайта неполадки в работе объяснили «массовым потоком поступающей дезинформации» и серьезным давлением на трафик.

Теги: Иран, хакеры, взлом сайта
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