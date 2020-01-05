Американский дипломат заявил об обучении армии США «российской тактике»

Американские военные тесно сотрудничают с украинскими солдатами, у которых «учатся» и узнают о «российской тактике», заявил бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью ТСН.

По его словам, украинские военные делятся информацией о российской технике и способах ее доставки, американские солдаты также узнали о некоторых действиях россиян, предшествующих атаке. Тейлор при этом выразил надежду, что полученные знания Вашингтону не пригодятся на практике.

Больше всего удивило то, что Россия начала раньше других использовать дроны и вести информационную войну, заявил американский дипломат. Последняя для США — новое явление, с которым предстоит научиться работать, отметил он.

Тейлор занимал свой пост с июня 2019 года. В январе его сменила заместитель главы американской миссии Кристина Квин.