Лукашенко назначил нового министра экономики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового главу Минэкономики страны: им стал бывший первый замминистра ведомства Александр Червяков, говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

На этой должности он сменил Дмитрия Крутого, которого в конце ноября назначили первым вице-премьером республики. По словам Червякова, Лукашенко поставил перед ведомством ряд приоритетных задач, в том числе улучшение работы госсектора, повышение эффективности работы предприятий на микроуровне и снижение уязвимости экономики страны «от внешних шоков», передает БелТА.

Червяков родился в 1966 году в Витебской области, является кандидатом технических наук, доцентом. В 2010–2017 годах возглавлял Научно-исследовательский институт Минэкономики Белоруссии, в январе 2017 года был назначен замминистра экономики республики. В ноябре 2018-го стал первым замглавы Минэкономики.