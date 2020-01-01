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В Саратове студент открыл стрельбу по не пропустившей его машине с семьей

Студент в Саратове открыл огонь по не пропустившей его машине, в которой находилась семья с ребенком. Об этом сообщается на странице областного главка МВД России в социальной сети «ВКонтакте». 

Инцидент произошел 31 декабря. Возвращаясь из магазина вместе с супругой и ребенком, пострадавший не пропустил другого водителя, который пытался повернуть со второго ряда. После этого водитель автомобиля, которого не пропустили, начал сигналить и преследовать семью.

«Смотрю в боковое зеркало, открывается окно тонированное, вылезает рука с пистолетом и стреляет. Я резко даю по тормозам, естественно от испуга», — рассказал пострадавший Дмитрий Сударкин. Впоследствии супруга пострадавшего почувствовала недомогание, в результате ей потребовалась медицинская помощь. Ребенок не пострадал.

Как установили в полиции, зачинщиком конфликта является студент одного из саратовских вузов. В отношении него составили протокол об административном правонарушении по ч. 1. ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Ему назначено наказание в виде административного ареста. Как сообщила дознаватель полиции Кристина Аброшина, участник конфликта стрелял дважды.

Сам студент пояснил, что хотел таким образом напугать другого водителя .

Теги: Саратов, студент, стрельба
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