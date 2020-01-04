Минюст России внесет поправки в законодательство о брачном возрасте

Минюст России в конце года предложит изменения в законодательство о брачном возрасте. Это следует из опубликованного в субботу правительством плана законопроектной деятельности на 2020 год.

В документе говорится, что в декабре министерство представит кабмину законопроект о внесении изменений в ст. 13 Семейного кодекса («Брачный возраст») и в ст. 26 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» («Заявление о заключении брака»).

В плане указывается, что поправки в нормы права будут предложены в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, которые позволяют вступать в брак несовершеннолетним. Идет речь о его повышении или понижении — из документа неясно. В соответствии с планом законопроект должен поступить в Госдуму только в феврале 2021 года.

РБК направил запрос в пресс-службу Минюста.

В июне 2019 года Росстат сообщил, что средний возраст заключения брака в стране составляет 25–34 года. В этом возрасте в 2018 году официально оформили свои отношения 456,6 тыс. мужчин и 386,6 тыс. женщин. При этом несовершеннолетние вступали в брак в 2018 году около 5 тыс. раз. 90% сыгравших свадьбу до 18 лет — девушки.