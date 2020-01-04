МЧС и СК назвали вероятные причины возгорания в селе Ставропольского края

Причиной пожара с погибшими в селе Горькая Балка в Ставропольском крае могла стать неисправность отопительных приборов, сообщили РБК в пресс-службе управления СК по Ставропольскому краю.

«По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность отопительных приборов», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю в то же время РБК сообщили, что вероятной причиной пожара в селе Горькая Балка могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. «Наиболее вероятная [из причин] — неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что органами дознания регионального управления МЧС России рассматривается несколько причин пожара в Ставрополье.

Сигнал о пожаре в частном доме на улице Подгорной, 2, в селе Горькая Балка поступил в экстренные службы региона 4 января в 00:50. В 03:40 возгорание было устранено. При пожаре погибли четыре человека: двое мужчин, одна женщина и 8-летний ребенок. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».