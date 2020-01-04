Кабмин опубликовал план законопроектной деятельности на год

Российское правительство в субботу, 4 января, опубликовало на своем сайте план законопроектной деятельности на 2020 год.

Документ состоит из шести разделов, он предусматривает разработку 230 законопроектов в наступившем году. Они будут направлены на экономический рост, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, повышение качества жизни и госуправления, научно-технологическое развитие страны.

План подготовлен с учетом программных документов президента и кабинета министров.

Согласно документу, ближайшими законопроектами, которые правительство внесет на рассмотрение в Госдуму, будут поправки в Градостроительный кодекс и Федеральный закон «Об автомобильных дорогах», изменения в ФЗ «О геодезии и картографии» и ФЗ «О промышленной политике».

План был утвержден премьером Дмитрием Медведевым 26 декабря.