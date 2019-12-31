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В России предложили ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

Министерство здравоохранения России представило законопроект «О донорстве органов человека и их трансплантации», который закрепляет презумпцию согласия человека на посмертное донорство органов, основные принципы работы трансплантационных служб и создание федерального регистра доноров. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, пишет «Парламентская газета».

«Мы [комитет] долго над ним работали вместе с Минздравом, профессиональным сообществом, представленный текст также будем детально обсуждать. Эта инициатива предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство», — уточнил он.

Публичное обсуждение проекта закона началось 23 декабря.

Согласно законопроекту человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или в определенных случаях устного отказа или если его супруг или ближайшие родственники не отказались от этого в течение трех часов после его смерти.

В проекте также говорится об обязанности врачей в течение одного часа после смерти пациента ставить в известность его родственников о намерении изъять у него органы, а если родственников нет, то принимать решение на консилиуме.

Документ определяет условия и порядок изъятия донорских органов человека, их использования, права и обязанности доноров, реципиентов и медицинских работников.

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Предполагается, что в случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 июня 2021 года.

Теги: Россия, донорство, Минздрав, законопроект
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